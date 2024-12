Rümmingen: Applaus für Blaulichtorganisationen

Zu sehen, wie viele Organisationen für die Sicherheit in der Bevölkerung sorgen, war beeindruckend. Die Blaulichtfahrt kam bei den Zuschauern sehr gut an. Und dieser Konvoi zeigte noch eine andere Seite: Das Miteinander unter den einzelnen Behörden und Organisationen ist sehr gut. Die Blaulichtfamilie kennt sich, sie ist miteinander im Gespräch, arbeitet Hand in Hand und weiß, dass sie sich absolut aufeinander verlassen kann. Das vermittelt Sicherheit und Vertrauen für die Bürger.