Rümmingen: Beide Kandidaten sind gut vorbereitet

Mehr Sicherheit für Fußgänger und Radfahrer

Drei wichtige Projekte möchte Carreira fortführen: die Ansiedlung eines Lebensmittelmarktes, das Senioren-Wohnprojekt auf dem Möschlin-Areal und die Umgestaltung der Lörracher Straße, um sie für Kinder und Fußgänger sicherer zu machen: „Nachdem der Kreistag die Teilortsumfahrung endgültig abgelehnt hat, müssen wir nach vorne schauen.“

Aber auch Neues will sie anpacken – in Zusammenarbeit mit Bürgern, Jugend, Vereinen – wie sie betonte. „Wir werden“ - so formulierte sie ihre Vorschläge oft. Sie engagiere schon heute ehrenamtlich in der offenen Jugendarbeit, erzählte sie: In Rümmingen wolle sie an das Konzept „Jugend bewegt“ anknüpfen und mit jungen Leuten einen Jugendbeirat aufbauen und – am besten zusammen mit den Vereinen – einen Jugendraum einrichten. Joana Carreira hat die Absicht, die Verwaltung modernisieren, mit einer App möchte sie die Kommunikation zwischen Rathaus und Bürgern verbessern. Außerdem den Ausbau der Radwege, den öffentlichen Nahverkehrs und die Wärmeplanung vorantreiben: Sie strebe ein klimaneutrales Rümmingen bis 2035 an. Warum sie ausgerechnet in Rümmingen kandidiere, erklärte die Mutter eines 15-Jährigen so: Das Dorf passe zu ihrer Lebensplanung, sie möchte herziehen.