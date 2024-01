Rümmingen: Belastungen durch Kreisumlage

Dieses positive Ergebnis erziele man, ohne Bürger und Firmen mit einer Erhöhung von Grund- und Gewerbesteuer zu belasten, sagte die Bürgermeisterin mit gewissem Stolz. Und das obwohl die Kreisumlage für Rümmingen um 13 900 Euro auf mehr als eine Million steige und die Personalkosten um 191 000 Euro auf fast 1,8 Millionen Euro.

Daniela Meier und die Leiterin des Rechnungsamtes, Melanie Dittmar, erläuterten den Haushaltsentwurf. Die wichtigsten Ausgaben sind im Ergebnishaushalt die Planung von Umbau und Verkehrsberuhigung in der Lörracher Straße (20 000 Euro), ein erhöhter Zuschussbedarf bei der Schulkindbetreuung (plus 16 770 Euro), im Kinderhaus (plus 23 050 Euro) und in der Gemeindehalle (plus 1600 Euro).