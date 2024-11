Rümmingen: Bürgermeisterin Carreira rechnet mit vielen Einsprüchen

Das Finanzamt habe für alle Rümminger Grundstücke, diekünftig unter die Grundsteuer B fallen, die neuen Messwerte auch bereits übermittelt, stellte sie fest. Bislang betrugen die Einnahmen aus der Grundsteuer A 5200 Euro und aus der Grundsteuer B 209 800 Euro. Das sei trotz der zu 100 Prozent vorliegenden Messbescheide nur schwer und ungenau zu berechnen, so die Bürgermeisterin. Es gebe einige Schätzungen, zum anderen sei zu erwarten, dass gegen viele Mess- und Steuerbescheide Einspruch erhoben werde. Der Grund liege darin, dass es in Einzelfällen zu drastischen Steigerungen kommen kann. So gebe es beispielsweise ein Grundstück in Rümmingen, für das der Eigentümer aktuell bei einem Satz von 320 Prozentpunkten 76,74 Euro Grundsteuer zahle.

Neu läge der Betrag bei 2214 Euro – trotz der Senkung des Hebesatzes auf 190 Punkte. In einem anderen Fall steigt der Steuerbetrag von 141 auf 4075 Euro. Dass die Eigentümer da Einspruch erheben werden, sei nachvollziehbar. Weil sie aber mit nachträglichen Korrekturen rechne, plädierte Carreira dafür, die obere Grenze etwas zu überschreiten. Der Hebesatz von 190 Prozent punkten würde der Gemeinde aktuell Einnahmen in Höhe von 229 900 aus der Grundsteuer B einbringen.