Beim Bürgerempfang in Rümmingen am Freitag (wir berichteten) stand das Thema „Ehrenamt“ im Mittelpunkt. Bürgermeisterin Daniela Meier lobte die 16 Jugendlichen der Jugendfeuerwehr sowie den Jugendwart Steffen Walden für ihr Engagement in Fragen der Nachwuchsförderung und für ihre Einsatzbereitschaft. Als Anerkennung gab es für die Jugendlichen unter anderem ein T-Shirt. Besonders hob Meier auch die Bedeutung des Vorsitzenden Richard Geppert vom Kulturverein Kulturo Rümmingen hervor. Für das gesellschaftliche Engagement ehrte die Bürgermeisterin beim Bürgerempfang auch Arno Dippert, der seit 2016 den Schachtreff der AG „Jugend BeWegt Rümmingen“ leitet. Foto: Kathryn Babeck