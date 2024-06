Rümmingen: Chillen und grillen mit dem Nachwuchs

Die Gemeinde habe sie alle angeschrieben und zum „Chillen beim Grillen“ eingeladen: am Freitagabend die elf bis 18 Jährigen, am Samstagmittag die Kinder ab sechs. Nach einer unkomplizierten Anmeldung mittels Barcode seien am Freitag tatsächlich rund 40 Jugendliche da gewesen, am Samstag fast 90 Kinder.

Das „Chillen beim Grillen“ war ursprünglich auf dem Beachvolleyballfeld im Freien geplant, fand dann aber wegen des Regenwetters in der Gemeindehalle statt. Leckereien vom Grill, Spaßspiele wie Dosenwerfen, eine Hüpfburg, eine gemütliche „Lounge“ mit Sonnenschirm zum Chillen und vieles mehr: Christian Holz, Mitarbeiter der Schulkindbetreuung, und Sonja Deninger, im Rathaus zuständig für offene Kinder- und Jugendarbeit, hatten mit Helfern einiges auf die Beine gestellt. Am Samstag waren die Rundfahrten mit dem Feuerwehrauto der Renner: zehn oder elfmal seien die Wehrleute mit ihrem Fahrzeug voller Kinder gestartet, erzählte Joanna Carreira. Die Jugendlichen konnten am Freitag bei der Feuerwehr ihre Geschicklichkeit beweisen: Wer schaffte es, mit einer kräftigen Rettungszange ein rohes Ei zu greifen, ohne es zu zerquetschen?