Rümmingen: „Den Gestaltungsspielraum nutzen“

Sie waren in Stühlingen am Hochrhein Rechnungsamtsleiterin und sind jetzt Rathauschefin. Was schätzen Sie an Ihrer neuen Aufgabe?

Als Bürgermeisterin kann ich Ideen direkt in den Gemeinderat einbringen. Die Aufgabe bietet viel Gestaltungsspielraum, den ich auch nutzen will. So stellen wir derzeit die Gemeindeverwaltung neu auf. Das heißt, die Aufgabengebiete werden neu aufgeteilt. Und auf den 1. Oktober werden wir die bislang vakante, gehobene Stelle einer Büroleitung der Bürgermeisterin besetzen.

Wohnen Sie schon in Rümmingen?