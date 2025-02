Rümmingen: Der nächste logische Karriere-Schritt

Seit knapp fünf Monaten ordnet er den Terminkalender von Rümmingens Bürgermeisterin Joana Carreira und ist in seiner neuen Funktion bestens angekommen. Berufsbegleitend absolviert er in einem Online-Lehrgang die Weiterbildung zum Fachwirt an der Verwaltungsschule in Freiburg.

„Ich habe mir die Stelle bewusst ausgesucht, weil sie für mich der logische nächste Schritt in meiner Karriere gewesen ist und ich mich bereit gefühlt habe, etwas Neues anzufangen“, erzählt der Verwaltungsfachwirt unserer Zeitung.