Rümmingen: Der Ratsbeschluss setzt Ziel der Verbesserung der Waldstruktur um

Sie stellte fest, dass alle Räte in diesem Fall mitstimmen dürften, weil niemand befangen sei. Dies beschloss der Gemeinderat am Montag. Dann erinnerte sie den Gemeinderat an die waldpolitischen Ziele, der er im Februar beschlossen hatte.

Das wichtigste Ziel sei es, die Waldstruktur zu verbessern, also zersplittertem Besitz entgegen zu wirken. Tatsächlich hat die Gemeinde Rümmingen im Umfeld des Binzener Almendwegs und des Vierzigst–holzes schon Grundstücke zu diesem Zweck mit Vorkaufsrecht erworben. Wenn die Gemeinde Rümmingen im aktuellen Fall ihr Vorkaufsrecht ausübe, diene das zur Arrondierung des Waldes, erläuterte Carreira. Außerdem würde es zur Sicherung von Waldwegen beitragen, weil Wegabschnitte anderenfalls in Zukunft durch Privatgelände führen würden. Die rechtliche Prüfung laufe noch, aber Revierförster Gerhard Schwab befürworte den Ankauf, heißt es in der Vorlage.