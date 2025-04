Rümmingen: Die Verwaltung räumt bei Satzungen auf

So ergab sich bei der Kalkulation schließlich ein die Arbeit der Feuerwehr wenig wertschätzender Stundensatz von nur 6,66 Euro pro Feuerwehrangehörigem. „Das ist natürlich unsinnig, aber der Berechnungssystematik geschuldet“, sagte Gemeinderat und Feuerwehrkommandant Gerhard Wildschütz. Er dankte allen Arbeitgebern, „dass sie unsere Wehrleute für Einsätze kostenlos freistellen“. Für die eingesetzten Fahrzeuge gelten pauschale Sätze, die das Land für jeden Modelltyp einheitlich festgelegt hat.

Gemeindeordnung an Größe angepasst

Auch die 36 Jahre alte Streupflichtsatzung wurde aktualisiert und schließt nun auftauendes Salz explizit aus. Gestreut werden dürfen nur noch Sand oder Split.

Die Bestimmungen der Gemeindeordnung habe man „auf Rümmingen heruntergebrochen“, so Carreira weiter. Denn die bisherige Hauptsatzung aus dem Jahr 2016 habe auf einer Mustersatzung für Orte mit mehr als 10 000 Einwohnern beruht. Sie enthielt auch Passagen zur Arbeit eines zweiten hauptamtlichen Bürgermeisters und zu Ortschaftsräten. Über beides verfüge Rümmingen bekanntlich nicht, machte Carriera deutlich. Außerdem wurden alle Paragrafen, die Ausschüsse betrafen, herausgenommen, da die Gemeinde Finanz- und Verwaltungsausschuss aufgelöst hat. Die letzte Satzung, die einer Revision unterzogen wurde, war die 23 Jahre alte Nutzungsordnung für die Friedhofskapelle. „An den Mietsätzen haben wir aber nichts geändert“, betonte die Bürgermeisterin. So kostet die Miete der Kapelle für eine Veranstaltung ohne Eintritt nach wie vor 50 Euro; und für einen Anlass mit Eintritt werden 75 Euro in Rechnung gestellt. Karitative Anlässe sind in der Kapelle weiterhin kostenfrei.