Eine 51-jährige E-Bikerin ist bei einem Unfall am Freitag, 30. August, gegen 16.50 Uhr schwer verletzt worden, berichtet die Polizei in einem Medienbericht. Die Pedelec-Fahrerin kollidierte in der Blauenstraße mit dem Auto eines 30-Jährigen, der dort wendete. Die Pedelec-Fahrerin stürzte auf die Fahrbahn und verletzte sich schwer. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus, heißt es von Seiten der Polizei.