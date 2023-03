Rümmingen Ehemaliger Bürgermeister wird 80

Nachdem man auf ihn zugekommen war, bewarb er sich um das Amt des Bürgermeisters in Rümmingen. Am 1. April 1992 trat der Jubilar – er setzte sich gegen fünf Mitbewerber durch – dieses Amt an. Bei seiner Arbeit als Bürgermeister seien ihm die Erfahrungen im Umgang mit Gemeinderäten und anderen Gremien zugutegekommen.

16 Jahre lang lebte er mit seiner Frau und den beiden Kindern in Rümmingen. In dieser Zeit konnten zwei Neubaugebiete sowie der Bau der Friedhofskapelle und die Erweiterung des Kindergartens realisiert werden. Seine Frau Annegret unterstützte ihn in seiner Arbeit, wo immer es ihr möglich war. Dass die Umfahrung des Orts, für die er sich ebenfalls eingesetzt hatte, nicht gelungen ist, das bedauert Benner sehr.

Und was macht der Jubilar neben all seinem sozialen Engagement heute? Mit seiner Frau Annegret, mit der er seit 53 Jahren verheiratet ist und die ebenfalls Jägerin ist, geht es einmal die Woche nach Fischingen auf die Jagd. Allerdings, für das Paar steht die Hege und Pflege im Mittelpunkt ihres Tuns. Und mit seiner Frau besucht der Jubilar auch mit 80 Jahren gerne noch einen Tanzkurs.

Feier im Familienkreis

Dann sind da noch die drei Enkel, die Heinrich Benner viel Freude bereiten. „Meine Enkel sind der Mittelpunkt meines Lebens“, sagt der Jubilar. Auch gibt es schöne Erinnerungen an eine Reise nach Australien. Ansonsten habe die Familie die Urlaube im Norden verbracht, wo die Verwandtschaft seiner Frau lebt.

Sein Wunsch für das neue Lebensjahr: „Gesund bleiben“, ansonsten sei er ein zufriedener Mensch. Gefeiert wird das Jubelfest im engsten Familienkreis.