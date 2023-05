Rümmingen Ehrenamt in Rümmingen wird großgeschrieben

Motto: Gemeinwohl und Gemeinsamkeit

Zum Beginn sang der Rümminger Projektchor die Ode „An die Freude“, eines der berühmtesten Gedichte von Friedrich Schiller, das Ludwig van Beethoven vertont hatte. Danach gab es „Ein bisschen Frieden“ von Nicole. Die Auswahl der Stücke spiegelten den Inhalt der Rede der Bürgermeisterin Daniela Meier wieder: Das Ehrenamt sei von großer Bedeutung für das Gemeinwohl. So hätten die Einsatzkräfte des DRK-Ortsvereins neben vielen anderen Aufgaben Bürger während der Pandemie getestet und in den Impfzentren geholfen.

Aufforderung für Erhalt demokratischer Werte

Gegenüber den Ordnungskräften und der Feuerwehr fehle es mittlerweile an Respekt, sie sorgen jedoch für die Stabilität unseres Rechtsstaates, so die Bürgermeisterin weiter. Sie forderte den aktiven Einsatz der Bürger für die Achtung der Menschenrechte und Toleranz. Diese sollten selbstbewusst für eine weltoffene Gesellschaft eintreten. „Uns geht es gut“, stellte sie fest. Wir leben selbstbestimmt und in Sicherheit. Ganz im Gegensatz zu den aktuell 67 geflüchteten Ukrainern, die nun privat, in der Unterkunft der Gemeinde oder des Landkreises Lörrach untergebracht sind.