Rümmingen: Eine Ulme für Freiheit und Demokratie gepflanzt

Die noch amtierende Bürgermeisterin Daniela Meier hatte zum Demokratietag in Rümmingen eingeladen. Anlass war der 175. Todestag des Rümmingers und Revolutionärs Friedrich Neff, der am 9. August 1849 in Freiburg aufgrund seiner „hochverrätherischen Unternehmungen“ hingerichtet wurde.