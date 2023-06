Rümmingen Erstes Schaf war ein Flaschenkind

Saskia Hagemann, Tom Mayer und Wilma (Alpines Steinschaf) Foto: Jennifer Ningel

Viele Aufgaben

Und so bleibt das tägliche Kontrollieren der Zäune ein Teil ihrer Aufgaben. Ungefähr zwei Stunden am Tag investieren die beiden in ihr Hobby, samstags nochmal den halben Tag, berichtet Hagemann. Eine weitere tägliche Aufgabe ist das Befüllen des Wassertanks, der auf der Koppel steht. Bei dem Tank handelt es sich um einen ganz normalen Autoanhänger, auf dem ein milchiger, rechteckiger Kunststoffwürfel steht, wie er auch in Baumärkten erhältlich ist. Der orangene Zaun ist unter Strom gesetzt. Daher müssen die Schäfer bei ihrem Rundgang auch kontrollieren, ob dieser noch läuft, erklärt Mayer.

Zu den weiteren Aufgaben zählt, dass sie die Zäune aufstellen, berichtet Hagemann. Und sie laufen mit den Schafen von einer Weide zur nächsten. Auf der abgegrasten Wiese steht dann noch die Nachpflege an. „Das Nachmähen machen wir mit dem Traktor“, erklärt die Schäferin.

Kein Abfallprodukt

Neben diesen Arbeiten, die die äußeren Umstände betreffen, gibt es auch noch jene, die direkt die Schafe betreffen. So müssen die Klauen alle drei Monate geschnitten werden, berichtet Mayer. Zweimal im Jahr erfolgt eine Behandlung gegen Würmer, sagt Hagemann. „Wegen dem Hundekot auf der Wiese sind die Schafe für Würmer anfällig.“ Und einmal im Jahr werden die Schafe geschoren, erläutert der Schäfer. Dafür kommt ein Bekannter vorbei, der Schafscherer ist. „Ganz wichtig ist, die Tiere nicht zu verletzen“, erklärt Hagemann. Auch sind die Scherer schneller. „Er braucht ungefähr eine Viertelstunde, bei uns würde es wahrscheinlich eine Stunde dauern“, berichtet sie.

Zum Thema Wolle haben die beiden viel zu erzählen. Da gibt es nicht nur das Problem, dass es immer weniger Scherer gibt – maximal fünf in der Region bis nach Freiburg und Waldshut, so Mayer. Auf die kommen auch immer mehr Schafe – mehr Hobbyschäfer und immer weniger Berufsschäfer laut Mayer. Ein weiteres Problem sehen beide darin, dass Wolle immer mehr zum Abfallprodukt werde. „Wir nutzen die Wolle für die Hochbeete. Sie ist Dünger, Wasserspeicher und Schneckenschutz“, erläutert Hagemann. Auch gegen Mittelohrentzündungen helfe sie, ergänzt die Schäferin.

Hochbeete am Stall

Wie die Wolle im Garten genutzt werden kann, ist direkt vor Ort erkennbar. Dort stehen die Hochbeete, in denen Hagemann verschiedenes Obst und Gemüse züchtet. Ihre Erdbeeren sind schon reif. „Salat gibt es nicht mehr“, sagt sie. Denn auch wenn Wolle Schnecken abhält, gegen Hühner schützt sie nicht. Und so setzt sich prompt wieder ein Huhn in das Hochbeet. „Ein Gemüsegarten und Hühner vertragen sich nicht gut“, schmunzelt Mayer.

Gartenarbeit mit Aussicht: Während die Schäferin sich um ihre Hochbeete kümmert, kann sie weit ins Umland schauen. Foto: Jennifer Ningel

Den beiden Hobby-Schäfern ist es wichtig, auf das Thema Schaf aufmerksam zu machen. Und so gehen sie einmal im Jahr auf den Weihnachtsmarkt des Weinguts Zotz in Heitersheim und verkaufen Produkte rund ums Schaf. Und wenn mal Kinder an ihrem Stall vorbeikommen, dürfen die ihre Tiere streicheln und Fragen stellen.