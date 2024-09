Rümmingen: Fahrer suchen Schleichwege bei Stau

Eine Messung an Ort und Stelle ergab, dass 85 Prozent der Verkehrsteilnehmer dort nicht schneller als 40 Stundenkilometer fahren. Eine erhöhte Geschwindigkeit ist aufgrund der Kurve und der topographischen Situation gar nicht möglich. Geplant ist nun, im Kreuzungsbereich an der Schallbacher Straße einen Baum zu entfernen, sagte Carreira. Aufgestellt werden sollen auch Warnschilder, die auf plötzlich auftauchende Fahrradfahrer hinweisen, um die Verkehrsteilnehmer für den Begegnungsverkehr mit den Velos zu sensibilisieren.

Ein Problem für die Verkehrssituation in Rümmingen sind ortskundige Autofahrer, die sich bei Stau eigene Schleichwege suchen. Um den Stau auf der Lörracher Straße zu entgehen, fahren viele Bürger beispielsweise über die Hermann-Scherer-Straße und die Luckestraße durchs Dorf. Geplant sei eine Radarlux-Messung und in Abstimmung mit dem Landratsamt Lörrach die Einrichtung eines verkehrsberuhigten Bereichs in den Straßen. Empfohlen werde auch, dass der Gemeindevollzugsdienst Verstöße bestrafe.