Rümmingen „Fasnacht isch ä schöni Ziit“

Vorderes Kandertal (os). Es hat Tradition in den Fasnachtshochburgen im Kandertal, dass sich die Narren am Martinstag, dem 11.11., zur Fasnachtseröffnung treffen. In Schallbach gab es nun den zehnten närrischen Schulterschluss besonderer Kandetäler Art. Die dortigen „Zeeche“ waren in ihrem „Zeecheheim“ im Rathaus zwar nicht Gastgeber, aber immerhin stellten sie den Wittlinger „Chürbse“ ihr Domizil zur Verfügung. Denn die „Chürbse“, erklärte deren Chef Daniel Sütterlin, haben selbst kein Cliquenheim, hätten also ohne Entgegenkommen nicht als Ausrichter des gemeinsamen Fasnachtsauftakts fungieren können.

Dabei gab es wie immer die Mottoverkündung für die „Dorfhäxe“ aus Rümmingen, mit denen auch ihre Kollegen von den „Harzwalchern“ aus Rümmingen sowie die Läufelberghexen aus Egringen zu den „Zeeche“ gekommen waren.

Für die Rümminger Narren verkündete Dorfhäxe-Fördervereins-Chef Michael Wildt den örtlichen Prolog nebst Motto. Getextet hatte die Verse und den Spruch, der dem närrischen Treiben in Rümmingen in den nächsten Monaten vorangehen wird, Ines Pollini, die Ehefrau des Dorfhäxe-Ehrenvorsitzenden Harald Pollini. Es lautet: „Fasnacht isch ä schöni Ziit, will’s kei Streß un Hektik git“.

Das Motto habe eine Jury aus 14 Vorschlägen ausgewählt, und man habe sich dafür entschieden, weil es deutlich mache, wie man in Rümmingen Fasnacht zu feiern versteht – locker, fröhlich und mit viel Freude am gemeinsamen Feiern, erklärte Wildt.

Er wies noch darauf hin, dass man in der Kampagne 2018 wieder die gewohnten Anlässe bieten wird:

Am Donnerstag, 8. Februar, ist Hemdglunki mit Amtsenthebung von Bürgermeisterin Daniela Meier, am Montag, 12. Februar, der große Rosenmontagsumzug und am Buurefasnachtssonntag, 18. Februar, Fasnachtsfeuer mit Häxverbrennung.

Und auch für das Schnapszahl-Jubiläum im übernächsten Jahr gibt es schon einen Termin: Am 18. und 19. Januar 2019 gibt es unter dem Motto „44 Jahre Dorfhäxe Rümmingen“ ein großes Jubiläumswochenende mit Ball und Umzug.

Die Wittlinger Fasnacht wird, so erklärte Sütterlin, ohne eigenes Motto durchgezogen und wie gewohnt in enger Kooperation mit den „Zeeche“ viele auswärtige Anlässe bringen. Die „Zeeche“ und auch die Läufelberg-Häxe um deren Chef Jonas Schopferer feiern Fasnacht ohnehin ohne Motto, aber mit viel Elan und Spaß, hieß es am Martinstagabend in Schallbachs Zeecheheim. Dort stellten die „Chürbse“ ihre neuen Masken vor (wir berichten noch).