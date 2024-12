Rümmingen: F.A.S.S.-Verein sammelt Spenden für seine aktuellen Projekte in Togo

Der Verein F.A.S.S. „Togo-Rümmingen“ wurde 2011 gegründet und unterstützt mittlerweile 425 Waisenkinder in dem westafrikanischen Togo, um ihnen dort den Schulbesuch und eine Ausbildung zu ermöglichen, heißt es in einer Mitteilung von Monique Afi Tschöpe, Initiatorin des Vereins. Dafür besorgt der Verein das Schulmaterial, Schultaschen und Schuhe, lässt die Schuluniformen schneidern und kümmert sich um die Bezahlung des Schulgeldes. Es zeige sich aber immer wieder, dass auch der Bau von Schulgebäuden und sanitärer Einrichtungen erforderlich ist. In diesem Jahr wurde in Hangbakoé, einem kleinen Dorf in der Präfektur Vo in Togo, ein neues Schulgebäude mit Spendengeldern errichtet. Da es auf dem Land nicht überall eine elektrische Versorgung gebe, sei noch eine Solaranlage für das Gebäude geplant. An weiteren Schulen, die von unseren unterstützten Kindern besucht werden, würde der Verein gerne Toiletten errichten, um die hygienischen Bedingungen zu verbessern. Es sei mit Kosten in Höhe von etwa 10 000 Euro für die Solaranlage sowie etwa 2000 Euro pro Toilette zu rechnen.