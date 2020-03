Rümmingen Flugblätter und ein offener Brief

In Bezug auf den Natur- und Umweltschutz wird von der Bürgerinitiative geltend gemacht, dass von der Ortsumfahrung auch Tierarten beeinträchtigt würden, darunter Fledermäuse, Mauereidechsen und Greifvögel. Dazu komme die Beeinträchtigung von Flächen durch den Eingriff in Gewässerrandstreifen und in das Überschwemmungsgebiet an der Kander.

Als Alternative fordert die BI den Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs mit Regio-S-Bahn und Bussen.

Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs gefordert

Zur Verbesserung der Sicherheit wird außerdem vorgeschlagen, das Radwegnetz in Richtung Binzen auszubauen und einen Ausbau des Gehwegs entlang der Lörracher Straße vorzunehmen. Die Ausweisung von Tempo 30-Zonen entlang von Gefahrenstellen würde zu einer Reduzierung der Lärmemissionen führen.

Schließlich macht sich die Bürgerinitiative grundsätzliche Gedanken über die Zukunft. „Seit 40 Jahren wird über die Ortsumfahrung gestritten. In dieser Zeit wuchsen zwei Generationen mit Werten des Klima- und Naturschutzes auf. In Zeiten von Fridays for Future und zivilgesellschaftlichem Interesse an der Zukunft ist es ein falsches Zeichen, Grünflächen zu versiegeln“, wird im Flugblatt formuliert. Stattdessen solle das Geld im Sinne der Zukunft der Kinder und Jugendlichen und künftiger Generationen investiert werden.

Der Bürgerinitiative gehören Marco Baumann, Helmut Bertelmann, Regina Breitzke-Bertelmann, Juliana Bieg, Peter Schalajda, Jutta Steinseifer-Szabo, Gerlinde Werden-Gonschorek und Thomas Zayer an. Unterstützt wird die Bürgerinitiative von Fridays for Future Lörrach und der BUND-Ortsgruppe Lörrach-Weil. Bei Interesse ist sie per E-Mail an BiRuemmingen@gmail.com zu erreichen.