Der Hinkelstein von Binzen war dann die nächste Station der Wanderung. Binzens Bürgermeister Andreas Schneucker übernahm die Führung und wies – etwas bedauernd – darauf hin, dass es einen Widerstand in Binzen nicht in der Form wie in Rümmingen gegeben hatte. Zeichen von einer sich erhebenden, selbstbewussten Bevölkerung waren aber die Gründung von Vereinen. So wurden in Binzen ein Gesangverein und, für die Region einzigartig, eine Lesevereinigung gegründet, die nach dem Niederschlagen der Revolution verboten wurden. Auch Schneucker hob zum Abschluss die Bedeutung des Grundgesetzes und der Europawahlen hervor. Die Europa-Union, der Binzen und Rümmingen angehören, sei, so erläuterte er, die größte Bürgerinitiative für Europa in Deutschland. Über den Friedhof in Binzen führte die Wanderung zum Rathausplatz, wo ein Ausklang stattfand