Rümmingen Gemeindehäuser auf Prüfstand

Binzen (bn). Um Sparideen aufgrund rückläufiger Mitgliederzahlen ist die Leitung der Evangelischen Landeskirche Badens nicht verlegen. Den Kirchengemeinden im Land wurde jüngst von der Karlsruher Obrigkeit auferlegt, ihren Immobilienbesitz zu reduzieren und damit dessen Unterhaltungskosten zu senken. Angesagt sind deshalb der Verkauf von Liegenschaften oder/und die räumliche Reduktion kirchlicher Immobilien.

Dabei wurden offenbar die Gemeindehäuser besonders ins Visier genommen, wie Pfarrer Dirk Fiedler bei der Gemeindeversammlung der Binzener und Rümminger evangelischen Christen darlegte. Vorgegeben wurde dabei eine räumliche Verkleinerung um 40 Prozent. Wie diese Reduktion zu bewerkstelligen ist, teilte der Oberkirchenrat freilich nicht mit. Eine Zwischenwand einzuziehen und den abgetrennten Gebäudeteil abzureißen, wäre in diesem Fall wohl die unsinnigste Lösung.

Zum Glück muss die Kirchengemeinde Binzen-Rümmingen die Sparverordnung nicht sogleich erfüllen, weil der bauliche Zustand ihrer Gemeindehäuser momentan tipptopp ist, das in Rümmingen sogar architektonisch und energetisch auf neuestem Stand. Gleichwohl bezeichnete der Ortspfarrer die Karlsruher Auflagen als „keine gerechte Vorgehensweise“, zumal in seiner Gemeinde auch kein erheblicher Mitgliederschwund zu verzeichnen sei. Problematisch könne es allerdings dann werden, wenn größere Reparaturen oder eine bauliche Sanierung anstehen und dann der Regelzuschuss der Landeskirche entsprechend gekürzt werde. Die Pfarrei müsste in diesem Fall 70 Prozent der Kosten selbst stemmen, erklärte Fiedler den erstaunten Gläubigen. Denn sowohl diesen wie auch ihm sind die Gemeindehäuser wichtig als viel frequentierte Begegnungsstätten außerhalb der Gottesdienste. Es vergeht da kaum ein Wochentag, an dem diese Räumlichkeiten nicht genutzt werden. Seniorenbegegnungen, regelmäßige Kirchenchor-Proben, Sprachkurse für Flüchtlinge, Gruppensitzungen aller Art und sporadische größere Feiern sind da nur einige Beispiele. Als Alternative zum Karlsruher Sparvorschlag empfahl der Pfarrer deshalb: „Wir müssen unsere Rücklagen massiv aufstocken, um künftige Zuschusskürzungen der Landeskirche aufzufangen.“