Rümmingen Glööckler möndän, nicht pompöös

Schwarz setzt Akzente

Die Dekanin ging nicht nur auf das Dargestellte, sondern auch auf die Farbgestaltung ein. Sie lobte das Schwarz im Bild als akzentsetzend, hätte das Rot aber an eine andere Stelle gesetzt. Sie riet den Betrachter auf, die Zwischentöne im Bild „zu hören“ und diese „auf sich sprechen zu lassen“. Sie lobte Fiedler für sein gelungenes Fundraising und freute sich, dass Harald Glööckler sich begeistern ließ, das Fenster zu gestalten.

Bürgermeisterin Daniela Meier bezeichnete das Fenster als „Geniestreich“. Nachdem sie den ersten Entwurf mit dem Gold gesehen habe, habe sie ein „bisschen geschluckt“, gestand sie, nun sei sie aber „beeindruckt“. „Das ist nicht Glööckler pompöös, sondern Glööckler mondän.“

Viele stellten die Frage, warum Glööckler ausgerechnet in Rümmingen ein Kirchenfenster gestaltet habe, so Meier weiter. „Aber warum nicht? Die Gemeinde hat Kampfgeist (Friedrich Neff), ist weltoffen, weitsichtig, freiheitsliebend und hatte einen toughen und fixen Pfarrer, der hartnäckig gewesen ist, um die Sanierung der Kirche auf den Weg zu bringen.“ Die Arbeiten beaufsichtigt hat der Architekt Harald Klemm. Er empfand die „Zusammenschafferei“ anfangs als nicht so einfach, wie er den Festgästen schilderte; nach näherem Kennenlernen habe man sich aber aufeinander verlassen können.

Kirchengemeinderätin Gerlinde Werden-Gonschorek sagte, Klemm habe zehn Jahre zwischen allen Stühlen gesessen. Mit den Interessen des staatlichen Hochbauamts und des Denkmalamts sei er ebenso konfrontiert gewesen wie mit dem Kirchengemeinderat. „Er hat die Ruhe bewahrt und die Sanierung zu einem guten Ende gebracht“, lobte Werden-Gonschorek den Langmut des Architekten.

„Jeder ist willkommen“

Kirchengemeinderat Matthias Hofmann lud die Bürger zum Gottesdienstbesuch ein: „Wir sind eine tolle Gemeinde, die in schwierigen Zeiten zusammenhält. Bei uns ist jeder willkommen.“

Musikalisch umrahmt wurde die Feier vom Posaunenchor Binzen-Rümmingen sowie von Richard Geppert am Klavier und Darius Merstein-MacLeod, der „The long and winding road“ von den „Beatles“, „Save you“ von Geppert und „On my Way“ von Mahalia Jackson sang.