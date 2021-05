Rümmingen Grobes Gitter für Pferde eine Herausforderung

Die neue Amphibienschutzanlage an der Landstraße bei Rümmingen in Richtung Wittlingen stellt insbesondere für Reiter ein Problem dar. Darauf wies Claus Ludäscher vom gleichnamigen Reiterhof in der öffentlichen Gemeinderatssitzung in Rümmingen hin. Dabei geht es um den bei Spaziergängern und Reitern offenbar gut frequentierten Feldweg, der an jener Stelle, an der die Einfassung der L 134 mit Leitplanken endet, die Landstraße quert. Der mit einem groben Gitter abgedeckte Graben stellt insbesondere Pferde vor eine Herausforderung. Aber auch kleine Kinder könnten sich darin verfangen, wie ansässige Landwirte befürchten. Ludäscher hatte für das Problem eine Lösung parat, fand dafür bisher aber wenig Gehör. Abgesehen von dem kurzen Zeitraum, in dem die Krötenwanderung stattfindet, würde er das Gitter gerne mit einer Gummimatte bedecken.