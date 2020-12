Das Angebot des Rümminger Kinderhauses liest sich entsprechend beeindruckend. Die ganzheitliche Förderung umfasst angefangen von freiem Spiel, musischer Betreuung, Sprachpflege, Bewegungserziehung, Einübung in die tägliche Lebenssituation, Verkehrserziehung bis hin zur Erfahrungserweiterung in Natur und Technik alles, was der Hinführung der Kinder zur Selbstständigkeit, Gemeinschaftsfähigkeit und Lernfreude dient.

Die neue Kinderhausordnung, die in der jüngsten Gemeinderatssitzung beschlossen wurde, ersetzt die alte Ordnung aus dem Jahr 2016. Sie wurde hauptsächlich auf der neuesten Grundlage der Mustersatzung des Gemeindetags Baden-Württemberg und in Abstimmung mit der Kinderhausleitung erstellt. Im Text wurden dementsprechende Ergänzungen und Erweiterungen vorgenommen. Sie tritt ab dem 1. Januar 2021 in Kraft.