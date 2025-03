Rümmingen: Helmut Groß gehört der Feuerwehr „sagenhafte sieben Jahrzehnte“ an

Wildschütz bekam das bronzene Feuerwehrehrenabzeichen für 15 Jahre aktive Tätigkeit übergeben. Der Quereinsteiger absolvierte 13 Lehrgänge in 15 Jahren, „einmal dabei, hieß es dann für Wildschütz: ein Mann, ein Wort, eine Tat“, berichtete Häubner. Wildschütz erwarb zudem die Feuerwehrleistungsabzeichen in Gold, Silber und Bronze.

Das Feuerwehrehrenabzeichen in Gold in besonderer Ausfertigung für sein 50. Dienstjubiläum bekam Gerhard Hügin verliehen. Hügin trat 1974 in die Feuerwehr ein, durchlief viele Ausbildungen, erwarb ebenfalls die Feuerwehrleistungsabzeichen in Bronze, Silber und Gold und war 30 Jahre lang im Feuerwehrausschuss aktiv. Für die Rümminger Feuerwehr fungierte er zudem als Kassenprüfer.