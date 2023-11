Rümmingen: Höhere Mächte sind hilflos

Doch schließlich gehe es um die Männerehre und um hundert Euro. Für dieses Sümmchen wolle erwähnter Sohn die Sohle übernehmen. Im Verborgenen wird also geübt und die Schritte einstudiert, und nie zuvor war es von eins bis vier ein derart weiter Weg. Wer übernimmt den Part der Frau? Niemand natürlich – obwohl, die Frauen haben heute ja das Sagen. Und wer führt? Ein einziges Geschrei und Gezeter veranstalten die Männer auf der Bühne, „mi Zehe, mi Haxe“, sehr zur Freude des Publikums.

Die Rollen getauscht

Und noch einmal tauschen sich die Rollen. Denn Mariele wittert Ungemach hinter dem seltsamen Gebärden des Angetrauten. Ganz allein sitzt sie am Wohnzimmertisch mit ihren Sorgen. Der einzige, der zu ihr hält, heißt Edelkirsch. Fünf Gläschen dürfen es schon sein, und siehe da, “leicht wie eine Feder“ tanzt sie durch den Raum.

An dieser Stelle zieht man den unsichtbaren Hut vor den Einzelleistungen. Etwa von Birgitt Möhrle, die als zunächst jammernde, später angeschickerte und letztlich torkelnde Gattin eine längere Soloszene par excellence hinlegt. Da blitzte gestandene Bühnenerfahrung durch.

Ebenfalls absolut sicher wirkte Tochter Liesel in der leisen Solopassage als Leseratte, in die „Dämonen der Nacht“ vertieft, und gar die Störfaktoren waren perfekt gesetzt. Weiter ging Renate Schopferer als geifernde Klatschbase sichtbar erfahren in der Rolle auf. Überhaupt waren Souveränität und Spielfreude des Teams von Beginn an spürbar.

Wie die Geschichte ausgeht, lässt sich bei den letzten beiden Vorstellungen erfahren. Sechs sind es insgesamt, die Zuschauer kamen bisher aus dem Umland und darüber hinaus aus Mannheim und Hamburg angereist, berichtet Marc Hess am Rande. Der Verein habe viele Freunde, die keine lange Anfahrt scheuen.

Termine: Samstag, 2. Dezember, 20 Uhr. Sonntag, 3. Dezember, 15 Uhr. Gespielt wird in der Gemeindehalle.