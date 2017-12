Rümmingen Im Jubiläumsjahr

Rümmingen (os). Der Rümminger Weihnachtsmarkt, veranstaltet von der Familie Gempp sowie dem Team vom Gartenpunkt Hügel, zog Besucher aus dem Dorf und dem Umland an. „Trotz nicht ganz idealem Wetter sind wir sehr zufrieden“, sagte Gartenpunkt-Leiterin Claudia Weber nach einem Rundgang am Sonntagabend. Dabei machte sie Station an den Ständen der insgesamt gut 30 Hobby-Künstler, gemeinnützigen Organisationen sowie gewerblicher Anbieter.

Schon am Samstag habe man trotz mäßigem Wetter durchaus gut verkauft, hieß es. Ein reges Kommen und Gehen beherrschte die Szenerie dann am Sonntag. Vor allem Familien nutzten die Gelegenheit zu einem Bummel über den Weihnachtsmarkt. An den Abenden sorgten Beleuchtungen an den Ständen, dazu Fackeln und Feuerschalen für Ambiente.

Mit einem umfangreichen Verköstigungsangebot schufen die Gastgeber nebst CVJM und FC Wittlingen die Basis für den geselligen Teil der Veranstaltung. Die Durchmischung des Angebots, auch mit einigen Neulingen, fand die Zustimmung der vielen Gäste.

Auch das Rahmenprogramm passte. So kam der Nikolaus mit kleinen Präsenten, Uli Gempp demonstrierte in der „Schnapschuchi“ seines Hofs das Schnapsbrennen, und es spielte eine Zithergruppe. Beim Gartenpunkt freuten sich die Kinder über ein Gatter, in dem sich Mutterschafe und Lämmer gerne streicheln ließen.

Für die Veranstalter ging damit ein besonderes Jahr zu Ende: Sowohl der Garten- und Landschaftsbaubetrieb Hügel als auch der Bruckrainhof der Gempps konnten auf 25 Jahre Bestehen zurückblicken. Und Rümmingen feierte bekanntlich sein 1250-jähriges Bestehen.