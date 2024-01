Bei einigen kleineren und größeren Veranstaltungen in Rümmingen, wie zum Beispiel dem Adventskonzert von „Kulturo“ habe sie einen Eindruck vom reichhaltigen kulturellen Leben im Ort bekommen, so Carreira. „Ich fühle mich jetzt schon sehr wohl in der Gemeinde“, stellt sie freudig fest. Nun beginne die „intensive“ Phase des Wahlkampfs, in der sie noch stärker in der Gemeinde Rümmingen präsent sein werde. Sie freue sich darauf, noch mehr Bürger näher kennenzulernen und ins Gespräch zu gehen. An diese Kontakte, Erkenntnisse und Erfahrungen werde sie auch als Bürgermeisterin anknüpfen können.