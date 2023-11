Amtsübergreifende Arbeit sei Carreira sehr wichtig. Zusätzlich engagiere sie sich neben ihrer Leitungsfunktion in der Projektarbeit. Sie befasse sich im Team mit Umwelt- und Klimaschutz sowie der Digitalisierung der Verwaltung. Ehrenamtlich sei sie in der offenen Jugendarbeit engagiert, heißt es. Carreira ist SPD-Mitglied, trete aber als parteiunabhängige Kandidatin an und finanziere sowie organisiere ihren Wahlkampf komplett selbst. „Mir ist meine Unabhängigkeit sehr wichtig, denn Kommunalpolitik ist Sachpolitik“, betont Carreira in ihrer Mitteilung. Sie sei als Mutter eines 15-jährigen Sohnes mit den Lebenswirklichkeiten junger Familien bestens vertraut. Carreira sei in der Region aufgewachsen und lebe derzeit mit ihrer Familie in Waldshut. Sie werde im Falle ihrer Wahl nach Rümmingen ziehen, betont sie.