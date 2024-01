Rümmingen: Joana Carreira räumt klar ab

Erstmals durften auch Jugendliche ab 16 Jahren bereits an der Wahl abstimmen, ihre Zahl betrug nach Angaben des Gemeindeverwaltungsverbands 57. Das Ergebnis war sehr deutlich: Joana Carreira erhielt 643 Stimmen, Andreas Bühler 169 – fünf Stimmen gingen an Armin Pannach, jeweils eine an Daniel Vögtle und eine an Dieter Hagin.

Das Interesse an der Briefwahl war größer als bei vergangenen Bürgermeisterwahlen. Eine Woche vor der Wahl hatten bereits 148 Rümminger die Unterlagen beantragt, am Ende lagen 157 Briefwahlstimmen vor, die gültig waren.