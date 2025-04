Rümmingen: Jugendliche bringen ihre Vorstellungen ein

Auf der Rennstrecke sollen mit einer Fernbedienung steuerbare Autos verkehren. Der Wunsch nach einem solchen Parcours wurde an einem der vorangegangegen Mitmachtage geäußert, teilte Sonja Deninger, Assistentin von Bürgermeisterin Joana Carreira, auf Anfrage mit. Am Sonntag wurde er nun wieder aufgegriffen. Die teilnehmenden Kinder und Jugendlichen zeichneten den gewünschten Parcours auf ein Blatt Papier auf. Zu sehen waren unter anderem Schanzen, Tunnel, Rohre und eine Brücke, die über eine Wasserstelle führt. Die AG Jugend will den Parcours in Eigenregie bauen, das Material bezahlt die Gemeinde.