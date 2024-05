Die Musikschulen Weil am Rhein und Lörrach haben ein gemeinsames Orchester, das „City Connect Orchestra“ (CCO). Dieses regruppiert alle fortgeschrittenen Schüler der Musikschulen, aber auch interessierten Schüler aus dem Privatunterricht, und gibt ihnen die Möglichkeit, anspruchsvolle Orchesterliteratur zu spielen. Unterschiedliche Ensemble waren am vergangenen Sonntag unter der Leitung von Ariane Mathäus bei „Kulturo“ in Rümmingen zu Gast, um nach einem intensiven Probenwochenende in der Jugendherberge Rottweil vor Publikum aufzuspielen. Vorsitzende Daniela Meier und ihr Stellvertreter Richard Geppert begrüßten die Gäste in der Gemeindehalle und stellten das Jahresmotto „Give youth a chance“ vor. Die Jugendlichen boten den Zuhörern sehr komplexe Werke und sorgten so für einen unterhaltsamen Nachmittag.