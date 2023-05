Rümmingen Jugendwehr seit fünf Jahrzehnten aktiv

An verschiedenen Stationen gilt es im Team zu arbeiten

An acht Stationen galt es, Aufgaben zu bewältigen, bei denen das Zusammenwirken in der Gruppe im Fokus stand. Gemeinsam an der Kander Wasser fördern, mit Skiern in der Gruppe laufen, mittels einer Krankonstruktion einen Turm aufstapeln oder ganz ohne Nägel eine Brücke bauen – dies und vieles mehr war von den jugendlichen Blauröcken gefordert. Die Jungen und Mädchen der Gastgeber, die selbst nicht teilnahmen, erklärten die Aufgaben und führten die Punktelisten. Auch Aktivwehrleute waren an den Stationen im Einsatz und standen den Teilnehmern hilfreich zur Seite.

Zurück am Gerätehaus, bekamen die rund 280 Jungblauröcke einen Katalog mit Fragen vorgelegt, die nur beantwortet werden konnten, wenn man unterwegs Augen und Ohren offengehalten hatte. So sollte etwa angegeben werden, wie viele Orte man vom höchsten Punkt des Spielelaufes, der auf der Lucke lag, sehen konnte. Schließlich sei es für Feuerwehrleute wichtig, stets wachsam zu sein, die Umgebung zu beobachten und die Sinne geschärft zu halten, erläuterte Walden den Hintergrund dieses Abfragens.