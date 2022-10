Rümmingen „Kaviar trifft Currywurst“

Nun konzentrieren sich die Darsteller auf den Probenendspurt von „Kaviar trifft Currywurst“ – es ist der dritte Anlauf für die Aufführung des Stücks: In der Hoffnung, dass die Vorstellungen wie geplant mit je 266 Zuschauern stattfinden können, freuen sich alle Beteiligten schon riesig. „Wir müssen bei dem Stück nicht nur viel Text lernen und spielen, sondern auch viel Situationskomik“, berichtet Thomas Fritz. Der 52-Jährige ist Stellvertreter im Vereinsvorstand. Während er die zweite Hauptrolle des Herrn Blume spielt, führt Heß Regie bei dem Stück von Winnie Abel.

Von der Eckkneipe zum Edelrestaurant

In „Kaviar trifft Currywurst“ geht es um eine Eckkneipe, die sich in ein Edelrestaurant verwandeln muss. Für ein solches hatte sich die Wirtin einst Geld von ihrem Cousin geliehen, der nun kommen und sich sein Investment anschauen möchte.

Die Proben und das bald anstehende Probenwochenende absolvieren die Mitglieder in der Gemeindehalle. Allerdings finden dort wegen Corona gerade noch viele andere Veranstaltungen sowie die Ratssitzungen statt. Die korrelieren montags mit einer der beiden Proben pro Woche, so dass die Laienschauspieler dann auf Sonntagabend ausweichen.

Normalerweise verschanzen sie sich beim Probewochenende auch in der Halle, kochen und übernachten dort. Aber damit die Halle am dritten Aufführungswochenende trotz Energiekrise geheizt werden kann, verzichten sie beim Probewochenende auf Heizung und konzentrieren sich in Pulli und bei hoffentlich mildem Wetter ganz auf die Arbeit an Szenen und Durchläufen.

„Wir sind eine tolle Truppe, jeder kann mit jedem, und auch die Partner helfen mit“, betont Vorstand Heß, der sich mit seinen Schauspielern trotz des enormen Aufwands plus aller Umstände riesig aufs Publikum freut. Die treuen Fans, die die Theatergruppe Rümmingen mittlerweile hat, können es vermutlich kaum erwarten.

Weitere Informationen: Aufführungen sind am Fr. 11., Sa. 12., Fr. 18., Sa. 19., Sa. 26. November, jeweils ab 20 Uhr und am So., 27. November, ab 15 Uhr in der Gemeindehalle Rümmingen, Schulweg 2. Karten für 15 Euro inklusive Willkommenssekt gibt es nur über den Reservierungslink auf der Internetseite www.theatergruppe-rümmingen.de oder per Anruf am Mittwoch, 19. Oktober, von 18 bis 20 Uhr unter Tel. 07621/792 01 34. Wegen der Corona-Pandemie können sich Änderungen, Verschiebungen oder Stornierungen ergeben.