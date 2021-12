Grundsätzlich ist das Abbrennen außerhalb der Verbotszonen nur am 31. Dezember und am 1. Januar jeweils von 0 bis 24 Uhr erlaubt. Des Weiteren gilt nach der Corona-Verordnung ein An- und Versammlungsverbot in der Öffentlichkeit an Silvester sowie dem Neujahrstag. Bei privaten Zusammenkünften sind die Kontaktbeschränkungen nicht immunisierter Personen (ein Haushalt sowie eine weitere Person) zu beachten. Die aktuellen Corona-Regeln sind einzuhalten, heißt es in der Mitteilung aus dem Rathaus.