Rümmingen Meister im Garten- und Landschaftsbau

Für die zwölf Duos galt es, einen naturnahen Garten im Kleinformat anzulegen. Eine Fläche von vier auf vier Metern war zu bebauen und zu bepflanzen. Zum Aufgabengebiet gehörten eine Natursteinmauer aus Schiefersteinen sowie eine Belagsfläche, die mit Natursteinen aufgepflastert werden musste. In der Mitte galt es, einen Naturteich mit Holzsteg anzulegen und die verschiedenen Bereiche nach eigenem Gutdünken zu bepflanzen.

Hoch konzentriert und mit Elan gingen alle zwölf Duos die Aufgabe an. Nach acht Stunden am ersten Tag standen am Samstag weitere sieben Stunden Wettbewerb an.

Am Ende hatten Riese und Göppner die Juroren restlos überzeugt. Ihre naturnahe, farbenfrohe Bepflanzung aus Bodendeckern, Gräsern, Schattenstauden, Taglilien und Fetthennen harmonierte bestens mit den Materialien Naturstein und Holz sowie mit dem angelegten Teich.

„Ihr habt die gesamte Bandbreite eures landschaftsgärtnerischen Könnens gezeigt. Ihr habt Hand in Hand und mit sehr viel Präzision, aber doch einer gehörigen Portion Gelassenheit gearbeitet. Und von der Vermessung über die Naturstein- und Holzarbeiten bis hin zur Pflanzung alle Aufgaben souverän gemeistert.“ So begründeten die Juroren um den Vizepräsidenten des Bundesverbands Garten- und Landschaftsbau, Paul Saum, die Vergabe des nationalen Meistertitels an das Duo aus dem Südwesten.

Die Freude war riesig, als Saum den beiden jungen Landschaftsgärtnern ihre Urkunden, Pokal, Preisgeld und Präsente überreichte und ihnen zu ihrem verdienten Erfolg gratulierte.