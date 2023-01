Rümmingen Mit der Schubkarre zur Abgabe

Die Diskussion

Der Recyclinghof Rümmingen hat am Freitagnachmittag und am Samstag insgesamt fünf Stunden geöffnet. Dieter Hagin bezeichnete es als Vorteil, dass die Rümminger zu ihrem Hof einen kurzen Weg hätten. Viele brächten ihren Abfall sogar per Schubkarre, Rad oder verbänden dies mit einem Einkauf. Es gebe immer mehr ältere, weniger mobile Menschen sowie Singles mit kleinen Abfallmengen, ergänzte Gerhard Wildschütz. Betriebsleiterin Bienroth warb dafür, dass die Rümminger den Recyclinghof Lörrach mit wesentlich großzügigeren Öffnungszeiten nutzen. Voraussichtlich werde auch der Hof in Märkt geschlossen und stattdessen bei Haltingen ein großes Recyling-Zentrum eröffnet.

Natalie Corsten fragte, woher die Menschen kommen, die in Rümmingen ihre Abfälle entsorgen. Dies sei noch nie erfasst worden, sagte Bienroth. Corsten befürchtete, dass Bürger aus umliegenden Orten, etwa Schallbach, künftig durch Rümmingen zum Recyclinghof Lörrach fahren könnten.

Mehr Verkehr erwartet

Das befürchtete auch Bürgermeisterin Daniela Meier und betonte: „Unser Ziel ist weniger Verkehr auf der Lörracher Straße.“ Deshalb werde sie sich gegen die Schließung des Recyclinghofs wehren. Matthias Aenis und Thomas Szamro schlugen vor, dass ein Abfallmobil regelmäßig oder bei Bedarf nach Rümmingen kommt.