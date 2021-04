Rümmingen Mitstreiter der Badischen Revolution

An seinem 200. Geburtstag selbst dürfte wegen Corona ein öffentliches Gedenken kaum möglich sein. In aller Stille will die Gemeinde deshalb an seinem Grabmal einen Kranz niederlegen.

Die Anregung von Bürgern, unterstützt durch den Müllheimer Museumsleiter Jan Merk, das Grabmal zu restaurieren, griff Bürgermeisterin Daniela Meier auf. Die Inschriften der Grabsäule sind verblasst. So auch der von Anna Maria Neff ihrem Sohn gewidmete Vers: „Wer so wie du für’s Vaterland gestorben, der hat sich ew’gen Ruhm erworben.“

Info-Tafel soll Neffs Lebensweg skizzieren

Ein Steinmetz aus Weil am Rhein hat den Stein in Augenschein genommen und will der Gemeinde Vorschläge zur Restaurierung unterbreiten. Angedacht ist außerdem neben dem Grabmal auf einer kleinen Info-Tafel Neffs Lebensweg kurz zu skizzieren.

Die Bürgermeisterin schließt in Verbindung mit der Fertigstellung der Restaurierung des Grabmals ein kleines Gedenken im Herbst nicht aus, falls die Pandemie dies zulässt. Heinz Siebold, Mitglied der Freiburger „Revolutionsgruppe“ und Autor zahlreicher Beiträge zur Badischen Revolution, hat seine Unterstützung zugesagt.

Ob unter den gegenwärtig erschwerten Bedingungen die Rümminger Theatergruppe in einer Kurzszene – ähnlich wie bei der 1250-Jahr-Feier – Neffs Rolle als Revolutionär darstellt, soll noch entschieden werden. In den Jahren 1970 und 1998 führte die Rümminger Theatergruppe Paula Hollenwegers Schauspiel „Friedrich Neff – Der Freiheitskämpfer“ mit großem Erfolg auf. Die Gruppe gastierte damals auch im Lörracher Museum.