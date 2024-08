Ein heimkehrender Hauseigentümer überraschte am Mittwoch, 21. August, gegen 8.30 Uhr drei maskierte Männer, die gerade in ein Haus in der Lörracher Straße eingestiegen waren. Die drei Verdächtigen suchten ihr Heil in der Flucht, teilt die Polizei mit. Einer flüchtete über die Lörracher Straße, die anderen beiden über das Grundstück in Richtung Ötlinger Straße. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg. Alle drei Männer waren dunkel gekleidet. Zwei trugen eine helle Mund-Nasen-Schutzmaske sowie Wollmützen. Ein Mann war etwa 1,65 Meter groß, etwa 40 Jahre alt, hatte kurze, schwarze Haare und eine hohe Stirn. Hinweise werden an das Kriminalkommissariat Lörrach erbeten unter Tel. 07621/17 60.