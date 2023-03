Rümmingen Programm von Kulturo steht

Spielstart ist im April

Die Saisoneröffnung ist am 23. April mit Janeen. In ihrem Programm „Stationen“ geht es um Begegnungen in einer Bahnhofsstation. Die Wartezeit auf den Zug verarbeitet die Sängerin und Liedermacherin in ihren Liedern. Die Schweizerin, die auf hochdeutsch singt, wird dabei von Richard Geppert (Piano) und Daniel Schwenger (Percussions) begleitet. Geppert beschreibt ihre Lieder als leise und direkt. Es seien Lieder zum nachdenken.

Für den 14. Mai steht dann die „Brass Serenade“ von Querblechein auf dem Programm. Das Ensembles wird in einer „10 + 1“-Besetzung auftreten. Dass bedeutet, es werden vier Trompeten, vier Posaunen, Horn, Tuba und Percussion zu hören sein. Ihr Programm reicht von klassisch bis modern und wird von Geppert als fetzig und laut, sogar rockig und poppig beschrieben – der komplette Gegensatz zu Janeen.