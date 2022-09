Rümmingen - Ein Rennradfahrer ist am Samstag gegen 9.45 Uhr auf dem Radweg talabwärts von der Lucke in Richtung Rümmingen fahrend schwer gestürzt. Er wurde mit schwersten Verletzungen im Rettungshubschrauber in die Uni-Klinik nach Freiburg geflogen. Der 37-Jährige war mit einem Bekannten auf dem Radweg neben der Landstraße 141 unterwegs gewesen, als er in der scharfen Kurve vor dem Ortseingang Rümmingen nach links vom Radweg abkam, über den Grünstreifen fuhr und in den Entwässerungsgraben zwischen Radweg und Fahrbahn stürzte. Er trug einen Fahrradhelm.