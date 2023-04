Rümmingen Räte ohne Diskussionsbedarf

Förderzusage erhalten

Unter dem Tagesordnungspunkt „Bekanntgaben“ ging die Rathauschefin darauf ein, dass das Netzwerk für nachhaltige Mobilität im Kandertal und am Oberrhein die Förderzusage des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz erhalten hat (wir berichteten am 1. April). Damit kann das Netzwerk für nachhaltige Mobilität im Doppelkorridor Kandertal/Oberrhein der Agglomeration Basel starten. Die zehn Netzwerkgemeinden stellen sich in den nächsten drei Jahren gemeinsam den Herausforderungen der Mobilitätswende im ländlichen Raum.

Die Gemeinden Bad Bellingen, Binzen, Efringen-Kirchen, Eimeldingen, Fischingen, Rümmingen, Schallbach, Schliengen, Wittlingen sowie die Stadt Kandern gehören zu den Teilnehmenden des Netzwerks unter der Leitung von Daniela Meier. Die Rümminger Bürgermeisterin zeigte sich im Gemeinderat erfreut über die Förderzusage. „Es ist uns ein großes Anliegen, die nachhaltige Mobilität in unseren Kommunen voranzutreiben und damit einen großen Teil zum Klimaschutz beizutragen“, betonte sie.