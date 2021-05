Rümmingen Rebhüsli wird abgeschlossen

Rümmingen (wz/ag). Das Rebhaus Alpenblick am Hartberg bei Rümmingen wird abgeschlossen. Das hat die Gemeindeverwaltung Rümmingen jetzt in einer Pressemitteilung bekannt gegeben. Hintergrund sind die mutwilligen Sachbeschädigungen und extremen Verwüstungen in den vergangenen Wochen und vermehrt in den letzten Tagen am Rebhaus, wie es in der Mitteilung weiter heißt.