Rümmingen: Reiterhof kann erweitert werden

Bebauungsplan komplett

In den vergangenen Jahren ging es in mehreren Gemeinderatssitzungen darum, eine Übereinkunft zwischen Bürgern und Reiterhof-Betreibern zu vereinbaren, was die Vergrößerung des Betriebs mit neuen Gebäuden, Grünzonen und an den Hof angrenzender Wohnbebauung betraf. Die städtebauliche Struktur entlang der Wittlinger Straße wurde neu geordnet, da der Reiterhof wegen der geplanten Vergrößerung aus dem Dorfbestand ins Mattental aussiedeln will. „Mit dem Satzungsbeschluss ist nun der letzte Meilenstein bezüglich des Bebauungsplans Mattental erreicht“, konstatierte Fischer. auch mit dem Verweis darauf, dass zwischen Gemeinde und Vorhabenträger zur Realisierung des Vorhabens ein städtebaulicher Vertrag geschlossen wurde, nach dem sich die Planung des Sondergebietes richtet.