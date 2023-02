Rümmingen Rekordverdächtiger Umzug

Eine ausgelassene Stimmung versprühte Pollini als Umzugsconferencier, vor allem aber die gut 2000 Fasnächtler an der langen Umzugsstrecke vom Gewerbegebiet hinauf durch den alten Dorfkern und zur Gemeindehalle. Allenthalben prägte Schunkel- und Mitsing-Atmosphäre die Szenerie. Besonders an der Lörracher- und Dorfstraße im alten Dorfkern standen die Zuschauer in mehreren Reihen dichtgedrängt.