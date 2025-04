Die vierte Klasse der Rümminger Grundschule von Lehrerin Kerstin Greiner hatte am Dienstagmorgen Besuch aus der Redaktion der „Oberbadischen“. Markus Adler, zuständig für Kandern und Kandertal, war extra früh aufgestanden, um sich den Fragen der aufgeweckten Schüler aus Rümmingen und Wittlingen zum Zeitung machen zu stellen. Die Klasse hatte in den Wochen davor bereits eifrig „Zittig“ gelesen und sich intensiv mit den Inhalten auseinandergesetzt. Sie benannten sehr klar, was sie gern lesen („Unfälle“) und identifizierten den Besucher mühelos anhand seines Presseausweises. Zum Abschluss ging es in die kräftige Frühlingssonne vor die Kletterwand der Rümminger Naturparkschule zum Erinnerungsfoto. Zwei Schüler haben sich auch noch ein Autogramm gesichert – auch dies war eine neue Erfahrung für den Gast.