Rümmingen: Rümminger Publikum wird zum Mitmachen verführt

Kleine und nachdenkliche Weihnachtsgeschichten

Kleine und nachdenkliche Weihnachtsgeschichten – „Christmas Carols“ – gab es zwischendurch. Jazzig wurde es beim „Winter Wonderland“ von Darius Merstein mit einer beeindruckenden Soloeinlage von Perkussionist Daniel Schwenger. Beim Weihnachtslied „Zu Bethlehem geboren“ war auch wieder das Publikum an der Reihe, das sich nicht lange zum Mitsingen bitten ließ. Als Swing erfolgte „Joy to the World“ und „Green Sleeves“ mit einem Solo von Janine Geppert mit ihrem glockenhellen Sopran als Ohrenschmaus.

Es schloss sich ein berührendes polnisches Weihnachtslied aus der Heimat von Darius Merstein an. Das Publikum hatte sich vorab online die Darbietung eines Weihnachtsliedes wünschen können, wobei die Wahl auf „Maria durch ein Dornwald ging“. Gemeinsam wurde dieses vorgetragen, genauso passioniert und aus vollem Herzen wurde „O Du Fröhliche“ mitgesungen. Swinging Christmas gab es noch mit „Let it snow“ und einer starken Solo-Einlage von Daniel Schwenger.

Berührendes polnisches Weihnachtslied gesungen

Darius Merstein als Moderator regte an, dass sich jeder Gast mit seinen Nebenmann oder der Nebenfrau beim Mitsingen von „Stille Nacht“ die Hand reicht. Es wurde besonders feierlich und andächtig, als alle kräftig mitsangen. Daniela Meier als Vorsitzende von „Kulturo“ bedankte sich bei den Akteuren. Perkussionist Daniel Schwenger, der seit rund zwölf Jahren für Kulturo tätig ist, wurde als besonders treuer und langjähriger Künstler per Präsent zum „Kulturo Allstar“ gewürdigt. Im Anschluss an das rund eineinhalbstündige Konzert wurde zum gegenseitigen Austauch Punsch und Glühwein ausgeschenkt und gemeinsam Rückschau auf das Jahr gehalten.