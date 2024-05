Zuhörer Claus Ludäscher verließ enttäuscht die Sitzung: „Dann geht der Antrag ja nochmal vier, fünf Monate länger – aber die Anwesenden können ja nichts dafür.“ Weiter empfahl der Gemeinderat mit einer Enthaltung der Verbandsversammlung, die Wirksamkeit des Flächennutzungsplanes in der aktuellen Fassung zu beschließen. Das gesamte Verfahren soll am Montag, den 3. Juni in einer außerplanmäßigen Sitzung abgeschlossen werden, betonte Bürgermeisterin Joana Carreira. Dem öffentlich-rechtlichen Vertrag für die Kompensation wegen der Eingriffe in den Naturhaushalt wurde zugestimmt. Der Vertrag beinhaltet Pflanzgebote, Artenschutzmaßnahmen, sowie Lebensräume für Amphibien, Reptilien und Insekten.