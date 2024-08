Rümmingen: Sanierung des Rümminger Rathauses wird teurer

Während der Sanierungsarbeiten wurde bei der Trockenlegung des Fundaments festgestellt, dass in der Gründung des Gebäudes große Fugen vorhanden sind und auch Bruchsteine fehlen. Der Statiker informierte die Verwaltung, dass aufgrund dieser Mängel die Bauabschnitte zu verkleinern seien. Im Fundamentbereich musste vorbetoniert werden, was mehrere Anfahrten der ausführenden Forma nötig machte. Die abzudichtenden Flächen wurden zudem doppelt gereinigt. Außerdem wurde der Breitbandanschluss in den hintersten Teil des Rathauses verlegt, „dadurch vergrößerte sich die Masse der behandelnden Flächen“.

Eigentlich war vorgesehen gewesen, nur die nötigsten Mängel an der Fassade zu bearbeiten, deshalb hatte die ursprüngliche Ausschreibung eine niedrigere Summe vorgesehen. Da sich während der Sanierung herausstellte, dass es unter dem Putz mehrere größere Hohlräume gab, war die Empfehlung der mit der Sanierung beauftragten Firma, diese Flächen mit zu sanieren, um den Putzuntergrund langfristig zu stabilisieren. Eine Abweichung nach oben gibt es auch bezüglich der Sanierungskosten beim Jugendraum.