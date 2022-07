Rümmingen Sommernachtsfest bei Gartenbau Hügel

Die Veranstaltung beginnt am Samstag von 12 Uhr, das Ende ist offen. Am Sonntag dauert der Künstlermarkt von 12 bis 17 Uhr. An beiden Tagen gibt es ein Kinderprogramm mit Hüpfburg, Mitmachangeboten vom Basteln bis zum Baumklettern sowie Bewirtung durch die Wittlinger Chürbse-Clique und die Rümminger Mattetal-Grabbe.

Eine Pool-Bar, Gegrilltes, Salate, Kaffee und Kuchen sowie ein Bierbrunnen stehen ebenfalls bereit. Geöffnet hat auch das Hügelsche Gartencafé. Und natürlich können die Besucher an den beiden Aktionstagen beim „GartenCenter“ auch einen Eindruck vom vielseitigen und umfänglichen Angebot des Garten- und Landschaftsbaubetriebs erhalten. Das „GartenCenter“ mit Café bietet viel Schönes und Nützliches rund um den Garten, für die Terrasse, aber auch rund ums Thema Pool. Bestätigt bekam das 60-köpfige Team des seit genau 30 Jahren bestehenden Fachbetriebs für Garten-und Landschaftsbau sein hohes Niveau im vergangenen Jahr. Zuerst gewann Mitarbeiter Simon Riese die deutsche Azubi-Meisterschaft, und dann das Unternehmen selbst den sogenannten „Taspo-Award“ in der Kategorie „Unternehmergeführte Gartencenter“. Aktuell ist der Rümminger Vorzeigebetrieb auch auf der Landesgartenschau in Neuenburg anzutreffen mit einem großzügig gestalteten Schaugarten.